TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 12,03 EUR zu.

Um 09:05 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 12,03 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 12,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.480 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.05.2024 auf bis zu 11,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,93 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 07.05.2024 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 161,65 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 151,31 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,887 EUR je Aktie.

