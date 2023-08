Kurs der TeamViewer

TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Dienstagmittag nordwärts

22.08.23 12:04 Uhr

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 16,90 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 16,90 EUR zu. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,93 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,61 EUR. Bisher wurden via XETRA 78.259 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.08.2023 bei 17,37 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,67 EUR ab. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 54,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,63 EUR je TeamViewer-Aktie an. Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 03.05.2023. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,06 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 151,31 EUR – ein Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 137,48 EUR erwirtschaftet hatte. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 präsentieren. Am 30.10.2024 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen TeamViewer-Investment verloren TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes TeamViewer-Investment eingefahren Juli 2023: Analysten sehen Potenzial bei TeamViewer-Aktie

