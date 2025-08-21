TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Mittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 9,01 EUR zu.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 9,01 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 9,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,93 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 81.406 Stück.

Bei einem Wert von 13,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2024). Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 33,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 01.08.2025 Kursverluste bis auf 8,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,113 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,79 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 185,63 Mio. EUR gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TeamViewer.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

