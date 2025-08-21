DAX24.330 +0,2%ESt505.482 +0,4%Top 10 Crypto15,77 +0,6%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.022 +0,2%Euro1,1596 -0,1%Öl67,52 -0,2%Gold3.331 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Lufthansa, BYD, Novo Nordisk, DHL, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Commerzbank-Aktie unter Druck: Kurzfristiger Abverkauf setzt sich fort Commerzbank-Aktie unter Druck: Kurzfristiger Abverkauf setzt sich fort
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
Notierung im Fokus

TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Mittag stärker

22.08.25 12:05 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie von TeamViewer zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 9,01 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
9,00 EUR 0,10 EUR 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 9,01 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 9,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,93 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 81.406 Stück.

Bei einem Wert von 13,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2024). Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 33,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 01.08.2025 Kursverluste bis auf 8,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,113 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,79 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 185,63 Mio. EUR gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TeamViewer.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TeamViewer von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu TeamViewer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
06.05.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.06.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen