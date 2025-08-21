TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 9,01 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 9,01 EUR. Bei 9,04 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 8,93 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 153.473 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 51,47 Prozent zulegen. Am 01.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 3,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,113 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,79 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 29.07.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 185,63 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 164,12 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

