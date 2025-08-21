DAX24.319 +0,1%ESt505.478 +0,3%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1599 -0,1%Öl67,55 -0,2%Gold3.331 -0,2%
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagvormittag nahezu unbewegt

22.08.25 09:25 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagvormittag nahezu unbewegt

Die Aktie von TeamViewer zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die TeamViewer-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 8,97 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
9,03 EUR 0,13 EUR 1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 8,97 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,98 EUR an. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,93 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,93 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.400 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 52,06 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.08.2025 Kursverluste bis auf 8,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 3,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,113 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 14,79 EUR.

Am 29.07.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 185,63 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,12 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

