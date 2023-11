TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf TeamViewer-Kurs

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 13,45 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 13,45 EUR. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 13,59 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 925.642 Stück.

Am 24.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 31,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,02 EUR ab. Abschläge von 18,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 17,81 EUR an.

TeamViewer veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,11 EUR – ein Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 143,39 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

