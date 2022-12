TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag billiger

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 12,00 EUR

Die TeamViewer-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 12,05 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 12,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 195.588 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,47 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 26,84 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 7,67 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 57,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,88 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Am 02.11.2022 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 143,39 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 120,97 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 13.02.2023 gerechnet.

