TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 14,01 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:44 Uhr 0,1 Prozent auf 14,01 EUR. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,97 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 13,97 EUR. Bisher wurden via XETRA 156.042 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 24.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 21,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 11,61 EUR fiel das Papier am 01.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 18,64 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 31.10.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 158,11 EUR gegenüber 143,39 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

