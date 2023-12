TeamViewer Aktie News: TeamViewer wird am Nachmittag ausgebremst

Blick auf TeamViewer-Kurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 13,98 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 13,98 EUR ab. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,91 EUR nach. Bei 13,97 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 308.827 TeamViewer-Aktien.

Am 24.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 26,98 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.02.2023 bei 11,61 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 18,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 31.10.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 158,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start auf grünem Terrain

Handel in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen