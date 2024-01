TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 13,28 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:44 Uhr die TeamViewer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 13,28 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 13,37 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 13,17 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 73.204 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 33,62 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,61 EUR. Dieser Wert wurde am 01.02.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 14,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,64 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie eingenommen. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 158,11 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 143,39 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. TeamViewer dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 11.02.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu

TecDAX aktuell: So steht der TecDAX am Mittag

Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün