TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von TeamViewer zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 13,35 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 13,35 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,41 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 175.581 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 32,97 Prozent wieder erreichen. Am 01.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 11,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 13,04 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,21 EUR.

Am 31.10.2023 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 158,11 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,39 EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 11.02.2025 präsentieren.

