TeamViewer Aktie News: TeamViewer steigt am Dienstagvormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 13,32 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 13,32 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,36 EUR zu. Bei 13,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4.481 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 33,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 01.02.2023 auf bis zu 11,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,64 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 158,11 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,39 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.02.2025.

