TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag fester

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 14,38 EUR zu.

Das Papier von TeamViewer konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 14,38 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,39 EUR an. Bei 14,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 204.086 TeamViewer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 23,44 Prozent zulegen. Am 22.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 12,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 13,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,50 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 31.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 158,11 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 143,39 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 30.04.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,904 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: MDAX beendet den Handel mit Gewinnen

XETRA-Handel: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Nachmittag in Grün