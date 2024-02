TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf TeamViewer-Kurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 14,46 EUR.

Das Papier von TeamViewer konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 14,46 EUR. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 14,48 EUR zu. Mit einem Wert von 14,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 414.592 TeamViewer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,75 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,72 EUR am 22.11.2023. Mit einem Kursverlust von 12,03 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,50 EUR an.

Am 31.10.2023 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 158,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,904 EUR je Aktie.

