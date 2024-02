Blick auf TeamViewer-Kurs

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit grünen Vorzeichen

23.02.24 09:22 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 14,27 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 14,27 EUR. Bei 14,36 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 18.054 TeamViewer-Aktien den Besitzer. Am 25.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 19,61 Prozent niedriger. Am 22.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 12,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 12,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,50 EUR aus. Am 31.10.2023 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 158,11 EUR, während im Vorjahreszeitraum 143,39 EUR ausgewiesen worden waren. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 07.05.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.04.2025. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,904 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie Börse Frankfurt in Grün: MDAX beendet den Handel mit Gewinnen XETRA-Handel: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Nachmittag in Grün

