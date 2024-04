TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagnachmittag freundlich

So entwickelt sich TeamViewer

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 12,47 EUR.

Um 15:46 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 12,47 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 12,57 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 12,45 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 97.628 Stück gehandelt.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 42,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.04.2024 bei 12,19 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 2,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 18,21 EUR angegeben.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,11 Mio. EUR – ein Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 143,39 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.04.2025.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,879 EUR je Aktie.

