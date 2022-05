TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 12,65 EUR

1,77% Charts

News

Analysen

Um 23.05.2022 12:22:00 Uhr fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 12,41 EUR ab. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 12,32 EUR. Bei 12,63 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 249.424 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 25.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,08 EUR an. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 63,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.12.2021 gab der Anteilsschein bis auf 10,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,10 EUR.

Am 04.05.2022 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,07 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 134,50 EUR im Vergleich zu 118,30 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 03.08.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 02.08.2023.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,898 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

TeamViewer: Besser als erwartet

TeamViewer-Aktie springt an: Gewinn stärker als zuvor befürchtet

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com