TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Nachmittag an Fahrt

23.05.24 16:08 Uhr

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 12,21 EUR.

TeamViewer 12,24 EUR 0,22 EUR 1,83%

Die TeamViewer-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 12,21 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,09 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 382.864 TeamViewer-Aktien. Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,33 Prozent. Bei einem Wert von 11,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.05.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 8,27 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,93 EUR je TeamViewer-Aktie an. TeamViewer veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,13 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 161,65 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,83 Prozent gesteigert. TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025. Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,887 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Verluste XETRA-Handel So steht der TecDAX am Nachmittag TecDAX aktuell: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag

