TeamViewer Aktie News: TeamViewer reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Kurs der TeamViewer

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 12,11 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 12,11 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,13 EUR. Bei 12,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.394 TeamViewer-Aktien.

Am 25.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,59 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.05.2024 bei 11,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,48 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 17,93 EUR angegeben.

Am 07.05.2024 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 161,65 Mio. EUR gegenüber 151,31 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte TeamViewer am 31.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,887 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Verluste

XETRA-Handel So steht der TecDAX am Nachmittag

TecDAX aktuell: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag