TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 17,22 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 17,22 EUR. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 17,23 EUR zu. Bei 16,93 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 156.221 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 17,37 EUR erreichte der Titel am 10.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 0,84 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 7,67 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 124,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,63 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,06 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 151,31 EUR – ein Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 137,48 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 31.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

