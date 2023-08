TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Blick auf TeamViewer-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 16,94 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 16,94 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,95 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,93 EUR. Bisher wurden heute 2.550 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.08.2023 bei 17,37 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,67 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 54,73 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 17,63 EUR angegeben.

TeamViewer veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,06 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 151,31 EUR im Vergleich zu 137,48 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

