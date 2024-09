TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Montagvormittag auf rotes Terrain

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 11,71 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 11,71 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 11,71 EUR. Mit einem Wert von 11,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.100 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Am 28.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,01 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 17,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,14 EUR an.

TeamViewer gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 164,12 Mio. EUR gegenüber 154,15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,869 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

MDAX-Handel aktuell: MDAX notiert im Minus

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsende stärker