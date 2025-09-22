TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Mittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 8,84 EUR zu.

Das Papier von TeamViewer konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 8,84 EUR. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 8,88 EUR zu. Mit einem Wert von 8,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 223.656 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,64 EUR. Gewinne von 54,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 7,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,105 EUR je TeamViewer-Aktie. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 14,86 EUR.

TeamViewer ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 185,63 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,12 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

