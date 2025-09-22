TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagvormittag stärker

Blick auf TeamViewer-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 8,77 EUR zu.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 8,77 EUR. Bei 8,78 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 23.684 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 55,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2025 bei 8,19 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 6,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,105 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,86 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 29.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 185,63 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 164,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. TeamViewer dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

TeamViewer setzt auf Apple & Azure - Aktie dennoch unter Druck

Teamviewer: Neuer Test des Tiefs?