TeamViewer Aktie News: TeamViewer wird am Montagmittag ausgebremst

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 14,81 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 14,81 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,80 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98.272 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,86 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2022 bei 8,71 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 69,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 17,88 EUR an.

Am 03.05.2023 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 151,31 EUR – ein Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 137,48 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 30.10.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochshandel im Plus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Start des Mittwochshandels

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Dienstagshandels