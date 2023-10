TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 15,10 EUR nach oben.

Um 09:12 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 15,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 15,12 EUR. Bei 14,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 2.579 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 17,72 EUR markierte der Titel am 24.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 14,79 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,72 EUR am 25.10.2022. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 42,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,88 EUR aus.

Am 03.05.2023 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 151,31 EUR im Vergleich zu 137,48 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 30.10.2024.

Redaktion finanzen.net

