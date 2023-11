TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 13,44 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 13,44 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 13,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 107.766 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 32,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 11,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,62 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,81 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 31.10.2023 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 158,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte TeamViewer am 06.02.2024 vorlegen.

