TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagnachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 13,37 EUR ab.

Um 15:50 Uhr fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 13,37 EUR ab. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,35 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 243.729 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 32,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 01.02.2023 auf bis zu 11,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 15,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,81 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,11 EUR – ein Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 143,39 EUR erwirtschaftet hatte.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen.

