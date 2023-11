TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Vormittag

TeamViewer im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 13,51 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,3 Prozent auf 13,51 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,51 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 22.293 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,40 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.02.2023 Kursverluste bis auf 11,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,07 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,81 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 158,11 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 143,39 EUR umsetzen können.

Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net

