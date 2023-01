TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 13,33 EUR

Die TeamViewer-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 13,36 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 13,27 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,44 EUR. Zuletzt wechselten 219.220 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2022 auf bis zu 16,47 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,91 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,67 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 74,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 13,88 EUR.

Am 02.11.2022 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte TeamViewer am 07.02.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 06.02.2024 präsentieren.

