TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Mittwochnachmittag

So entwickelt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 13,58 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 13,58 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 13,64 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,51 EUR. Bisher wurden via XETRA 170.022 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 30,72 Prozent wieder erreichen. Bei 11,61 EUR fiel das Papier am 01.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,21 EUR.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 158,11 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,39 EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 11.02.2025 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu

TecDAX aktuell: So steht der TecDAX am Mittag

Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün