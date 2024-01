TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,4 Prozent auf 13,58 EUR. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 13,63 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,51 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.391 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 30,67 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 14,54 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,21 EUR.

TeamViewer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 158,11 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 143,39 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.02.2025 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

