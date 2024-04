TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 12,59 EUR.

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,59 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 12,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.059 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 3,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 18,21 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 31.10.2023 vor. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 158,11 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,39 Mio. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 30.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,879 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag

Erste Schätzungen: TeamViewer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone