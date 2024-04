TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag kaum bewegt

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der TeamViewer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 12,57 EUR.

Mit einem Wert von 12,57 EUR bewegte sich die TeamViewer-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 12,57 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,54 EUR ab. Bei 12,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.086 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 29,16 Prozent niedriger. Am 19.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,02 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 18,21 EUR angegeben.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 158,11 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 143,39 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,879 EUR je Aktie belaufen.

