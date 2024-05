TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 12,06 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 12,06 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 12,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,01 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 112.303 TeamViewer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,75 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2023. 47,20 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 11,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 7,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,71 EUR.

Am 07.05.2024 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR gegenüber 0,13 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 161,65 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 0,885 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX liegt letztendlich im Minus

Handel in Frankfurt: TecDAX sackt nachmittags ab

Starker Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell