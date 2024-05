TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagnachmittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 12,07 EUR.

Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 12,07 EUR abwärts. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 12,01 EUR. Bei 12,01 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 234.248 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,02 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.05.2024 bei 11,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,71 EUR.

TeamViewer ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 161,65 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte TeamViewer am 31.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,885 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

