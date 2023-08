TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Nachmittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 17,16 EUR.

Die TeamViewer-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 17,16 EUR abwärts. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 17,10 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,50 EUR. Zuletzt wechselten 317.372 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 3,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,67 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 03.05.2023. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 151,31 EUR umgesetzt, gegenüber 137,48 EUR im Vorjahreszeitraum.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

