TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 13,35 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 13,35 EUR. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 13,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 120.231 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. 32,92 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 11,61 EUR fiel das Papier am 01.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 17,81 EUR.

TeamViewer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,27 Prozent auf 158,11 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 143,39 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

