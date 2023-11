TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich TeamViewer

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der TeamViewer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 13,38 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:03 Uhr bei 13,38 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 13,41 EUR. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 13,35 EUR. Bei 13,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 6.601 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,75 EUR) erklomm das Papier am 24.08.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,62 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,61 EUR am 01.02.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 17,81 EUR.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 158,11 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 143,39 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

