TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochvormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 13,20 EUR

-0,86% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 13,29 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 13,27 EUR. Bei 13,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 10.531 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,47 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 19,31 Prozent Luft nach oben. Am 03.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,67 EUR. Mit einem Kursverlust von 73,32 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,88 EUR.

TeamViewer ließ sich am 02.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 07.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 06.02.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

DAX wieder auf Kurs Richtung 15.000-Punkte-Marke: Jahresanfangsrally setzt sich am Mittwoch an Frankfurter Börse fort

TeamViewer-Aktie dreht ins Minus: TeamViewer im vierten Quartal leicht über Erwartungen

So schätzen Analysten die TeamViewer-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com