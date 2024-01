TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 13,67 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 13,67 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,65 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 52.128 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 01.02.2023 auf bis zu 11,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,08 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 18,21 EUR angegeben.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 158,11 EUR gegenüber 143,39 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 07.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 11.02.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu

TecDAX aktuell: So steht der TecDAX am Mittag

Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün