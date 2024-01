TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Nachmittag freundlich

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 13,77 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von TeamViewer konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 13,77 EUR. Bei 13,81 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 13,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 123.718 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 22,43 Prozent niedriger. Am 01.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 15,69 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,21 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 158,11 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,39 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2025 erwartet.

