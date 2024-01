TeamViewer Aktie News: TeamViewer tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die TeamViewer-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 13,71 EUR.

Bei der TeamViewer-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 13,71 EUR. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 13,71 EUR. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 13,67 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,68 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.836 Stück gehandelt.

Am 24.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 29,43 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.02.2023 bei 11,61 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,21 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 31.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 158,11 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 143,39 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 11.02.2025 werfen.

