TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 12,60 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 12,60 EUR. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 12,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,60 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 15.612 Aktien.

Am 04.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 18,14 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (8,93 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 29,13 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,066 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,57 EUR.

TeamViewer ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,18 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 163,11 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 176,97 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,05 EUR je Aktie.

