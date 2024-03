TeamViewer Aktie News: TeamViewer wird am Montagvormittag ausgebremst

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 13,66 EUR.

Die TeamViewer-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 13,66 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 13,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 4.018 Stück.

Am 25.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 23,05 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2023 bei 12,72 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,64 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 31.10.2023 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 158,11 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 143,39 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 30.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,889 EUR je Aktie aus.

