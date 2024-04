TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 12,32 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 12,32 EUR. Bei 12,26 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 12,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 181.972 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,03 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 12,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.04.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 1,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,21 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 31.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 143,39 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 158,11 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,879 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag

Erste Schätzungen: TeamViewer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone