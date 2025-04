TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 12,82 EUR.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 12,82 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,88 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.154 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,66 EUR an. 6,51 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 8,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,37 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,066 EUR. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 15,57 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 12.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,18 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 176,97 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 163,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Am 06.05.2026 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je TeamViewer-Aktie.

