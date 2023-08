TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 17,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von TeamViewer legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 17,28 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,32 EUR an. Mit einem Wert von 16,93 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 117.476 TeamViewer-Aktien.

Am 24.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,67 EUR am 04.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 55,61 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,63 EUR.

Am 03.05.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,06 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 151,31 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 137,48 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 31.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen TeamViewer-Investment verloren

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes TeamViewer-Investment eingefahren

Juli 2023: Analysten sehen Potenzial bei TeamViewer-Aktie