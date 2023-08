TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 17,27 EUR.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 17,27 EUR. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,32 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,93 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 176.820 TeamViewer-Aktien.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,75 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (7,67 EUR). Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 125,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 03.05.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,06 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 151,31 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 137,48 EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 30.10.2024.

