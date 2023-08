TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagvormittag in Rot

So bewegt sich TeamViewer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 16,96 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 16,96 EUR. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 16,82 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 16,93 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.791 TeamViewer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 7,67 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 121,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,63 EUR.

Am 03.05.2023 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 151,31 EUR umgesetzt, gegenüber 137,48 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 30.10.2024.

